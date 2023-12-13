\nThe IDF has cleared for publication the names of eight soldiers who fell in battles in the Gaza Strip.\n\n\n\n\n-Tomer Grinberg, 35, from Almog, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Roei Meldasi, 23, from Afula, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Moshe Avram Bar On, 23, from Ra'anana, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Achia Daskal, 19, from Haifa, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Liel Hayo, 22, from Shoham, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Ben Shelly, 26, from Kidron, was killed last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n\n\n\n\n-Rom Hecht, 20, from Givatayim, fell last night in battle in the northern Gaza Strip.\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n-Oriya Yaakov, 19, from Ashkelon, was killed yesterday in battle in northern Gaza Strip.\n\n\n\n