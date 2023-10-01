\nВ конце минувшей недели, депутат Кнессета Владимир Белиак («Еш Атид») заявил, что считает \nинаугурацию нового правительства\n «печальным днем для израильской демократии».\n\n\n\n«Здесь [в Израиле] будет правительство, которое не только опасно, экстремистски и расистски [настроено], но и дезорганизовано. Я только что слышал о двух министрах благосостояния одновременно, в одном и том же министерстве, в течение одного и того же срока, об упразднённом министерстве, о добавлении министерства. Я не знаю, как это может работать? Мы сделаем всё, чтобы сократить жизнь этому правительству!», - твердо пообещал он в интервью корреспонденту \n\nАруц 7\n\n.\n\n\n\nЧто касается обещаний, которые его собственная партия нарушила по вопросу о размере уходящего правительства, – Белиак сказал: «Я признаю, что наше правительство было слишком большим. У нас было только 17 мест из 61. Это было меньше, чем правительство Нетаньяху-Ганца, и намного меньше и компактнее, чем правительство, которое сейчас было сформировано. Меня не устраивал размер нашего правительства. Я думаю, что после следующих выборов мы будем сильнее, но нас будет меньше».\n\n\n\n«В 2013 году мы приняли закон, ограничивающий количество министров. Мы вернемся к нему. Это – наши ценности, и мы создадим меньшее правительство», - пообещал он.\n\n\n\nОтвечая же на вопрос о том, есть ли место для приветствия хотя бы стабильности приходящего правительства? - Владимир Белиак сказал: «Были выборы, было [принято] очень четкое решение, и мы его принимаем. Мы уходим в оппозицию, но я не уверен, будет ли такое правительство стабильным. Мы видим, что до сих пор они не определились с окончательным составом. Я – не оптимистичен, я не думаю, что это может сработать. Это будет плохо и опасно, и у меня такое ощущение, что мы, как крупнейшая партия в оппозиции, работаем не только для того, чтобы представлять бóльшую часть электората, но и для спасения либерально-демократического еврейского государства. Мы будем использовать для этого все инструменты».\n\n\n\n\n \n\n