\nМинистры экономики Израиля Эли Коэн и Украины Степан Кубив и договорились о том, что до конца нынешнего года между двумя странами будет подписано соглашение о зоне свободной торговли, сообщает украинский интернет-ресурс \nУНН\n.\n\n\n\n«Соглашение о свободной торговле с Израилем, которое является сверхважным для наших стран, договорились подписать до конца 2018 года», - отмечают в украинском министерстве.\n\n\n\nОбоснованием являются, в том числе, цифры, согласно которым в прошлом году израильтяне приобрели на 21% больше украинских товаров и услуг, чем годом ранее. Это почти 800 миллионов долларов.\n\n\n\nПри этом сообщается, что возможностей для торговли и кооперации существует гораздо больше. Данные с начала 2018 года подтверждают устойчивое позитивное для Украины сальдо.\n\n\n\nРанее стало известно, что от правительства Израиля требуют прекратить поставки оружия в Украину. Группа из более чем сорока правозащитников обратилась с таким ходатайством в Высший суд справедливости (БАГАЦ). По словам истцов, это оружие попадает в руки тех, кто открыто придерживается нацистской идеологии. Об этом сообщало интернет-издание \nДетали\n.\n\n\n\nИстцы утверждают, что израильское оружие попадает в руки тех, кто открыто придерживается нацистской идеологии. В качестве доказательства они демонстрируют видеокадры, на которых запечатлены бойцы укрианского добровольного батальона «Азов», вооруженные автоматическими винтовками «Тавор» израильского производства.\n\n\n\nПо мнению израильских правозащитников, пишет израильское издание, членами «Азова» являются националисты, а батальон поддерживается Министерством внутренних дел Украины.\n\n\n\nПока обращение израильских правозащитников по этому поводу в Министерство обороны Израиля осталось без ответа.\n\n\n\nБатальон «Азов» был сформирован в 2014 году, после российской аннексии Крыма. Эмблема этого подразделения стилизирована под нацистскую, а его бойцы используют нацистское приветствие, носят свастики и знаки отличия СС. Некоторые бойцы открыто признают, что придерживаются нацистских взглядов, и отрицают Холокост.\n\n\n\nПримечательно, что израильские винтовки «Тавор» были частью вооружений украинских солдат на военных парадах в Киеве. «В феврале 2016 года выяснилось, что Elbit Systems станет частью группы, инвестирующей в оборонное ведомство Украины. А апреле 2016 года командующий ВВС Украины встретился с представителем израильской оборонной компании, чтобы обсудить модернизацию систем связи на военных самолетах и вертолетах. Кроме того украинская оружейная компания «Форт» получила одобрение Израиля на изготовление винтовок «Тавор», «Негев» и «Галиль», пишет \nДетали\n.\n\n\n\nИздание также сообщало, что в Днепре (бывший Днепропетровск,- ред.) расположено военное училище, на веб-сайте которого «указывается, что обучение там обеспечивается бывшими офицерами ЦАХАЛа и что его инструкторы прошли обучение у израильтян. На сайте можно увидеть фотографии, запечатлевшие практику стрельбы из винтовки «Тавор». Кроме того, там указывается, что в училище обучаются подразделения Национальной гвардии, членами которых являются милиционеры «Азова».\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n