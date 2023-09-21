\nРезня в синагоге Питтсбурга, произошедшая в субботу утром, потрясла мир и остается в центре внимания и сочувствия к еврейской общине в городе.\n\n\n\nОдин из инициаторов, охвативший многие страны, - это добровольный представитель израильской национальной службы, работающий в еврейской общине в Пенсильвании.\n\n\n\nВ рамках инициативы евреев в Израиле и во всем мире призывают направить фотографии для подкрепления и поддержки членам общины, которые пострадали от ужасного удара.\n\n\n\n«Привет, здравствуйте, меня зовут Ноа, и я волонтер Национальной службы в Питтсбурге», - было объявлено о начале этой инициативы.\n\n\n\n«Вероятно, вы слышали о том, что произошло в субботу здесь. Людям здесь очень страшно после атаки, и мы бы хотели, чтобы вы помогли нам немного их подкрепить!\n\n\n\nПусть они увидят, что с ними весь народ Израиля».\n\n\n\n«Так что вам нужно просто отправить свою фотографию с пометкой:\n\n\n\nМы с тобой - Питтсбург\n\n\n\nИзображение было отправлено на номер +14129445278\n\n\n\n(Солдаты, дети, родители, все будет радовать нас и укреплять нас!)\n\n\n\nСпасибо за сотрудничество!\n\n\n\nИ только хорошие новости!\n\n\n\nПоделитесь сообщением, что бы как можно больше людей из Израиля его увидели!»\n\n\n\nПрисоединиться к акции можно перейдя по \nссылке\n на нашу англоязычную страницу.\n\n