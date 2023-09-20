\nЭтим утром, 18 ноября, на севере нашей страны начались двухдневные внеплановые учения сил спецподразделение генерального штаба Армии обороны Израиля, которыми командует главный государственный контролер ЦАХАЛ, бригадный генерал запаса Офер Сариг.\n\n\n\nЗаявленная цель маневров состоит в том, чтобы проверить боеготовность и оперативные возможности солдат и офицеров Северного военного округа.\n\n\n\nЭти учения являются вторыми в серии подготовительных мероприятий, проводимых спецназом генштаба ЦАХАЛ в 2019 году, и находящихся под прямым патронажем начальника генштаба, генерал-лейтенанта Авива Кохави.\n\n\n\nМаневры пройдут в районе долины Изреель и в Верхней Галилее – и, согласно заранее намеченному плану, будут завершены уже завтра.\n\n\n\nВ ЦАХАЛ отмечают, что в рамках учений будет иметь место усиленное движение сил безопасности, транспортных средств и самолетов, а также срабатывание сигнализаций и взрывы в этом районе. Также будет задействована служба телефонного набора для призыва солдат-резервистов.\n\n\n\nНапомним, что в прошлом месяце, в рамках нового многолетнего плана Армии Обороны Израиля, Кохави дал понять, что «главная стратегическая задача Израиля – это безопасность на северной арене».\n\n\n\n«В центре внимания – иранские и другие силы, базирующиеся в Сирии и проект точных ракет. В обоих случаях речь идет о попытке Ирана, использующего территорию сопредельных [с нами] стран, пытаться наносить удары по Израилю. В течение многих лет «Хизбалла», фактически, захватила государство Ливан, сформировав собственную армию, и [боевики этой группировки] – те, кто на самом деле руководит «политикой безопасности» [этой страны]», - объяснил начальник генштаба ЦАХАЛ.\n\n