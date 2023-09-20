\nПремьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил сегодня, в воскресенье, 18 июня, на заседании кабинета министров, что закон о правовой реформе будет продвигаться в течение следующей недели.\n\n\n\n“Доказано на прошлой неделе то, в чём мы были и так убеждены - поиск компромиссов являлся, на самом деле, пустой тратой нашего времени”, — обвинил Нетаньяху представителей оппозиции.\n\n\n\n“Еще месяц, еще три месяца… Их намерение состояло в том, чтобы раздавить все предложенные нами изменения, в то время как подавляющее большинство населения понимает, что судебная система нуждается в реформе”, — сказал Нетаньяху. .\n\n\n\n“На этой неделе мы начнем с практических шагов. Мы будем предпринимать их взвешенно, ответственно, в соответствии с полученным на это мандатом\\”, - предупредил премьер-министр.\n\n\n\nМатан Пелег, председатель движения “Ам Тирцу”, сказал: “Мы приветствуем заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о продвижении правовой реформы. В мире нет прецедента израильской реальности: меньшинство контролирует большинство посредством шантажа угрозами. Национальный лагерь действовал великодушно и по-государственному, позволив переговорам состояться, однако анархисты и оппозиция отказываются двигаться вперед. Народ Израиля заслуживает более достойной, лучшей и более сионистской правовой системы. Ожидайте действий, а не только разговоров. В противном случае на наших глазах установится режим тирании меньшинства, а это принципиально антидемократическая ситуация, с которой мы не имеем права мириться”.\n\n\n\nЛидер оппозиции Яир Лапид заявил: “Если Нетаньяху совершит государственный переворот в одностороннем порядке, как он обещает, то он обнаружит, что является премьер-министром менее половины израильского народа, с менее чем половиной экономики, менее половиной службы безопасности и менее половиной Кнессета”.\n\n\n\nВ заявлении протестующих резервистов, называющих себя “Братья по оружию” говорится: “Исполняющий обязанности премьер-министра Левин принял решение, а его помощник Нетаньяху продвигает законы диктатуры, которые опасны для безопасности государства Израиль и народа Израиля”.\n\n\n\nЛидеры “Сопротивления диктатуре” предупредили: “Угрозы Нетаньяху системе правосудия будут встречены соответствующим сионистским ответом, демонстрациями и беспорядками, которые приведут к воспрепятствованию любой попытке нанести ущерб системе правосудия, нападение на израильскую демократию потерпит неудачу. Мы готовы к еще одному раунду противостояния, по итогам которого победит израильская демократия!”.\n\n\n\n\n\n