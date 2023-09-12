\nПосле того, как накануне было зафиксировано резкое ухудшение состояния здоровья экс-премьер-министра Ариэля Шарона, находящегося в коме после инсульта уже почти 8 лет, в четверг утром врачи медицинского центра «Шиба» в Тель-ха-Шомере сообщили, что никакого улучшения не произошло.\n\n\n\nСостояние оценивается, как тяжелое с реальной угрозой для жизни. Угроза отказа всех систем жизнедеятельности исходит из-за острой почечной недостаточности.\n\n\n\nВ прошлом месяце в попытке стабилизировать ситуацию была сделана срочная операция, но в последние дни состояние вновь ухудшилось. На сей раз – более значимо.\n\n\n\nВрачи в «Шибе» провели разговор с сыновьями Ариэля Шарона – Омри и Гиладом. В этом разговоре врачи объяснили, что, вероятно, поддерживать жизнь отца удастся еще в течение одного – четырех дней. Сыновьям предложено принять решение о целесообразности продолжения борьбы за жизнь Ариэля Шарона.\n\n