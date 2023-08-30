\nЗнаменитый актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер во время одного из спортивных мероприятий в городе Сэндтон (ЮАР) подвергся нападению. Неизвестный в прыжке ударил его ногами в спину. В результате Шварценеггер упал.\n\n\n\nНападение, попавшее на видео, произошло в Сэндтонском конференц-центре, где культовый актер присутствовал в качестве почетного гостя на соревновании в рамках программы Arnold Classic Africa.\n\n\n\nПод возмущенные крики злоумышленника скрутила охрана. Сам Шварценеггер через некоторое время покинул зал.\n\n\n\n\n \n\n\n\nПозже Шварценеггер прокомментировал нападение в Twitter.\n\n\n\n«Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал [меорприятие]\n \nв Snapchat», - написал он/\n\n