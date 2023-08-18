\nВ среду возобновило работу посольство Израиля в столице Египта – Каире.\n\n\n\nРовно 4 года назад - 9 сентября 2011 года тысячи египетских демонстрантов, пробив бетонную стену заграждения вокруг здания, ворвались в посольство Израиля в Каире. На тот момент в здании оставались 6 израильских сотрудников. Все они спрятались в надежном месте и не пострадали.\n\n\n\nА спустя несколько часов после прямого вмешательства президента США Барака Обамы египетские коммандос провели спецоперацию по выдворению из израильского посольства занявших его демонстрантов.\n\n\n\nПосле того нападения 85 членов посольства - сотрудники и их семьи вернулась в Израиль.\n\n\n\nВ эту среду представитель министерства иностранных дел Израиля отметил, что за последние четыре года, дипломаты были вынуждены работать в сложных условиях, и что открытие посольства свидетельствует о процессе нормализации.\n\n\n\nДелегация во главе с генеральным директором министерства иностранных дел Доре Голдом прибыла в среду в Каир на праздничное мероприятие.\n\n\n\nВ церемонии открытия посольства, помимо сотрудников посольства во главе с послом Израиля в Египте Хаимом Кореном, принял участие посол США в Египте,\n\n\n\nПосле церемонии поднятия флага и речей высокопоставленных чиновников прозвучали гимны Израиля и Египта.\n\n\n\n«Мы работаем вместе ради стабильности и процветания на Ближнем Востоке», - сказал Голд, добавив, что «Египет всегда будет самым большим и самым важным государством в регионе, и это не удивительно, что арабский мир, называемый Египет Ум аль-Дунья - мать мира».\n\n\n\nЗаместитель министра иностранных дел Израиля, Ципи Хотовели, приветствовала возобновление работы посольства следующими словами: «На фоне региональных процессов, в интересах ближневосточного региона сотрудничество и добрососедские отношения между Израилем и государствами региона – особенно с Египтом».\n\n\n\n\n\n