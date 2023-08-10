\nМедленный темп переговоров между Белым домом и Ираном о повторном вступлении в ядерную сделку и недавняя напряженность указывают на возможное изменение стратегии США.\n\n\n\nАдминистрации Байдена, возможно, придется признать тот факт, что возвращение к ядерной сделке с Ираном нереально, поскольку Иран обнаруживает способы обойти санкции США и продолжает свое стремление стать ядерной державой.\n\n\n\nПосле того, как месяцы обсуждения переговоров о повторном заключении сделки не увенчались успехом, официальные лица США, как сообщается, рассматривают свои следующие шаги, сообщает\n Bloomberg\n.\n\n\n\nВ то время как администратор Байдена по-прежнему публично настаивает на возобновлении ядерной сделки в качестве пути вперед, Белый дом начинает рассматривать другие варианты, включая ограниченное ослабление санкций в обмен на приостановку Ираном некоторых своих ядерных программ, связанных с исследованиями в области оружия.\n\n\n\nВозможное изменение подхода является ответом на усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после инаугурации на прошлой неделе нового президента Ирана Ибрагима Раиси, сторонника жесткой линии, наряду с многочисленными инцидентами, включая ракетные обстрелы Израиля со стороны иранской марионеточной организации «Хищбалла» и нападение на Израиль. нефтеналивной танкер у побережья Омана, которым управляла компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому миллиардеру Эялю Оферу, в котором погибли румынские и британские граждане. В нападении обвиняют Иран, хотя он отрицает свою причастность.\n\n\n\nВ конце июля инцидент вызвал волну потрясений на нефтяных рынках.\n\n\n\nНеспособность вернуться к ядерной сделке будет считаться ударом по президенту Джо Байдену, который сделал возврат к соглашению одной из своих ключевых внешнеполитических инициатив. Бывший президент Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году и ввел дополнительные санкции против Ирана.\n\n\n\nАдминистрация Байдена провела шесть раундов переговоров с Ираном в Вене и пока не добилась значительных успехов. График седьмого выступления не установлен.\n\n\n\nНеспособность Белого дома продвинуть обсуждение вперед ослабляет надежды некоторых на то, что Иран согласится на дальнейшие переговоры в ближайшем будущем, особенно на потенциально более крупную сделку, которая будет включать программу Исламской Республики по баллистическим ракетам и финансирование ею террористических групп.\n\n\n\n«Мы настоятельно призываем Иран вернуться к переговорам в ближайшее время, чтобы мы могли попытаться завершить нашу работу», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. «Возможность добиться взаимного возврата к соблюдению СВПД не будет длиться вечно».\n\n