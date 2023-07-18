\nВо время проходившего в четверг слушания о продлении срока содержания под стражей солдата, в прошлый четверг застрелившего раненого арабского террориста, военный прокурор заявил, что обвинения в убийстве, которые были выдвинуты против него в прошлую пятницу в аналогичном слушания, с него сняты.\n\n\n\nВ настоящее время военнослужащий обвиняется в непредумышленном убийстве, но не в убийстве.\n\n\n\nСлушание было проведено в военном суде Кастины, после того, как был удовлетворен запрос на продление содержания подозреваемого под стражей. \nУ здания суда тогда собрались десятки людей\n, пришедших поддержать арестованного. Они выкрикивали: «Освободите героя», а также выкрикивали в адрес военнослужащих, охранявших здание суда «лучше тюрьма, чем могила». Большое количество протестующих против несправедливого обвинения в адрес военнослужащего собралось и сегодня, в четверг.\n\n\n\nВ ходе разбирательства военный прокурор подполковник Адорам Риглер заявил, что собранные доказательства вины вызывают «серьезные подозрения» и попросил о продлении срока содержания солдата еще на семь дней.\n\n\n\n«Произошли очень серьезные изменения в течение последних двух дней, в настоящее время мы рассматриваем непредумышленное убийство», - сказал прокурор.\n\n\n\nПросьба о продлении его содержания под стражей на семь дней судьей был отклонен, он дал согласие продлить его только на два дня.\n\n\n\nТак же, как и прокурор, судья сказал, что улики против солдата «неоднозначны». Прокурор Биньямин Малка, который является одним из двух представителей защиты солдат, сказал \n7 каналу \nв среду, что позиция судьи вселяет надежду на то, что суд примет во внимание показания солдата.\n\n\n\nНапомним, военнослужащий утверждал, что застрелил террориста, который не далее как минутой ранее вместе со своим сообщником напал с ножом и ранил солдата - он опасался, что нападавший дернулся, чтобы взорвать пояс шахида, который, как думали, был скрыт под его подозрительно объемной одеждой.\n\n\n\nВерсия событий была подтверждена в следственном комитете представителями Маген Давид Адом.\n\n\n\n\n\n