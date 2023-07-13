\nКиевская городская администрация была захвачена протестующими полторы недели назад. В том здании люди, вышедшие на борьбу со властью, спят, набираются сил, греются и питаются.\n\n\n\nВ среду утром к зданию администрации подъехали три автобуса бойцов спецподразделения «Беркут». «Беркутовцы» выгрузились и стали готовиться к штурму.\n\n\n\nНа тот момент в здании забаррикадировались приблизительно 200 человек. Они стали сверху поливать спецназовцев водой из пожарных шлангов.\n\n\n\nВ Киеве сейчас минус 10 градусов. Потому бойцам пришлось спрятаться назад, в автобусы.\n\n\n\n\n \n\n\n\nЗатем к зданию подошли несколько тысяч людей и заставили автобусы уехать от здания.\n\n\n\nТакже пока продолжает держаться Майдан Незалежности, хотя часть баррикад протестующих войска уже разобрали.\n\n