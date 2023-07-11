\nГраждане, застрявшие в пробке на перекрестке Шилат из-за блокады шоссе противниками правовой реформы, решили в ответ перекрыть встречную дорогу.\n\n\n\nНа кадрах с места происшествия видно, как полицейский бросается к одинокому протестующему-хареди, севшему перед автобусом, и применяет электрошокер, чтобы мужчина ушел с дороги. В то же время левые протестующие нарушают движение по всей стране и чувствуют себя при этом весьма вольготно.\n\n\n\n\n \n\n\n\nПосле появившегося видео министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поговорил с командующим Центральным округом суперинтендантом Ави Битоном, и попросил объяснить, почему происходит столь выборочное применение силы полицейскими между правыми и левыми протестующими. Бен-Гвир поинтересовался, зачем полицейский вытащил электрошокер перед единственным правым протестующим, в то время как такого не происходило перед тысячами левых протестующих, блокирующих с утра дороги по всей стране.\n\n\n\nКомандующий Центральным округом сообщил министру, что в связи с его обращением будет проведено расследование, и полицейский, в соответствии с результатами расследования, может получить дисциплинарное взыскание.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n