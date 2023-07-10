\nДелегация Соединенных Штатов на мирной конференции в Париже работала на защиту Израиля от «несправедливых» решений, сказал госсекретарь США Джон Керри в воскресенье.\n\n\n\n«Мы приехали сюда, где, как мы думали, была несбалансированность и где, как мы думали, не было ни малейшего согласия, о чем я говорил, мы боролись, чтобы поправить ее [резолюцию]», - сказал он.\n\n\n\n«Мы не смягчили ее. Мы сделали то, что было необходимо для сбалансированности решения. И если вы посмотрите на нее, то она составлена в позитивном ключе, а не в отрицательном, для обеих сторон»\n\n\n\nКерри поблагодарил Францию за проведение международной конференции и приветствовал ее заключительное заявление в пользу двухгосударственного решения израильско-арабского конфликта.\n\n\n\nКерри обратил внимание, что в заключительное решение было добавлено осуждение арабского подстрекательства против евреев и нападений на израильтян - отчасти из-за давления со стороны США.\n\n\n\nГоссекретарь также сообщил, что в ходе саммита он связался по телефону с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы убедить его в том, что на конференции визави Израиля не будет принято ни одного одностороннего действия.\n\n\n\nПлан заключительного заявления, одобренного участниками саммита, в котором подчеркивается двухгосударственное урегулирование арабо-израильского конфликта, был \nизложен Керри в его\n \nвыступлении в декабре\n.\n\n\n\n«Это свидетельствует о конструктивной готовности взаимодействовать с Израилем, который не так легко было удерживать за столом переговоров в течение последних нескольких лет», - сказал он.\n\n\n\nНезадолго до конференции США удержались от наложения вето на беспрецедентную резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой все еврейские общины в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии признаны незаконными.\n\n\n\nОднако Керри передал свои слова, адресованные Нетаньяху, \n \nо том, что, вопреки жалобам его правительства, это не означает, что Вашингтон повернулся спиной к претензии Израиля на Иерусалим.\n\n\n\n«Мы ожидали глубоких исторических и религиозных связей Израиля с городом [Иерусалимом] и \nc\n его святыми местами.\n \nМы никогда не ставили это под сомнение…»\n\n\n\n«Эта резолюция никоим образом не предрешает исход переговоров о постоянном статусе Восточного Иерусалима, который должен отражать эти исторические связи и реалии на местах»\n\n