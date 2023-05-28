\nПремьер-министр Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, совершил перелет из Вашингтона в Нью-Йорк. На борту самолета он пообщался с журналистами о коалиционном кризисе, вызванном желанием харедим принять провести законопроект, избавляющий студентов ешив от службы в армии. В случае его непринятия «Яадут ха-Тора» отказывается голосовать за бюджет.\n\n\n\nВот, что сказал Нетаньяху о поисках пути выхода из кризиса: «Я хочу, чтобы был такой законопроект, который может быть принять очень широким консенсусом с большим, чем обычно, количеством голосов, и который будет приемлемым для генерального прокурора. Также хочу, чтобы все партнеры по коалиции сохранили ее до конца 2019 года»\n\n\n\n«Я заинтересован в продолжении работы стабильного правительства до конца положенного срока, истекающего в ноябре 2019 года. Если будет на то воля, мы сможем достичь решения», - продолжил премьер-министр.\n\n\n\n«Я называю это эвкалиптовой рощей. Некоторые из моих друзей поднялись на вершины деревьев эвкалипта и не могут достичь соглашения с широким консенсусом. Они должны спуститься с дерева», - подытожил Нетаньяху.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n