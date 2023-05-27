\nВ пятницу, 18 февраля, вопиющие события произошли в региональном совете Биньямин. Большая группа арабских бунтовщиков прибыла к ферме Нахаль Шило, выкорчевала и повредила 250 саженцев оливковых деревьев, и вдобавок арабы жестоко напали на местных еврейских жителей.\n\n\n\nЕврейские жители утверждают, что погромщики действовали организованно и планомерно.\n\n\n\nПредседатель регионального совета Биньямин Исраэль Ганц заявил:: “Насилие со стороны крайне левых и арабов процветает. При поддержке левых организаций, а также высокопоставленных министров арабские бунтовщики приступили к выкорчевыванию еврейской собственности. Они выкорчевали и уничтожили 250 саженцев оливковых деревьев”.\n\n\n\n“Где министр обороны, который сетует на насилие?”, - поинтересовался Исраэль Ганц, - “Где министр внутренней безопасности, который призывает солдат ЦАХАЛа применять силу против евреев?”.\n\n\n\nТакже глава регионального совета Биньямин констатировал: “Арабские бунтовщики и левые организации черпают силу в моральном смятении, охватившем правительственных чиновников. Мы будем усиливать противодействие на месте. Мы не поддадимся насилию левых и арабского врага”.\n\n