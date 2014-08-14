\nХАМАС не заинтересован в продолжении вооруженного конфликта, но, если понадобиться, борьба будет продолжена. Об этом заявил журналистам член палестинской делегации Хилель эль-Хайя после возвращения из Каира.\n\n\n\n«Мы находимся в процессе сложных переговоров, наш враг был вынужден признать наши права. Мы согласились на продление режима прекращения огня, чтобы начать более серьезные консультации», - заявил эль-Хайя.\n\n\n\nПо его словам, ХАМАС проявляет достаточную гибкость, чтобы прийти к постоянному соглашению. Он также подчеркнул, что требования палестинской стороны вполне обоснованы и законны.\n\n\n\n«Мы не просим луну с неба, а лишь отстаивали наши права, наше право построить аэропорт и морской порт. Мы пытаемся остановить агрессию против нашего народа и продолжим это делать. Мы не заинтересованы в насилии, но если агрессия продолжится, мы готовы противостоять врагу», - цитируют выступление эль-Хайи арабские СМИ.\n\n