\nСегодня, 13 сентября, глава регионального Совета Самарии Йоси Даган и его супруга Ория отпраздновали Бар-мицву (религиозное совершеннолетие) их сына, Шахара Дагана.\n\n\n\nМероприятие проходило в «Ахузат Зар» в Рамат-Гилааде (Самария), а гостями на торжественном мероприятии были раввин Хаим Друкман, раввин Элиаким Леванон и Йонатан Поллард.\n\n\n\nКроме того, поздравить подростка пришли депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, депутат Кнессета Офир Акунис, депутат Кнессета Амир Охана, депутат Кнессета Мири Регев, депутат Кнессета Исраэль Кац, депутат Кнессета Йоав Галант, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир и его жена Аяла, депутат Кнессета Хаим Кац, депутат Кнессет Симха Ротман, депутат Кнессет Эли Коэн, депутат Кнессета Кати Штрит, депутат Кнессета Гила Гамалиэль, раввин Ицхак Гольдкнопф, Шломо Нееман, Игаль Лахав, Эли Гафни, Элиягу Либман и Гилель Горовиц.\n\n\n\nКроме того, присутствовали ряд высокопоставленных армейских офицеров, лояльные Израилю шейхи и мусульманские лидеры из Ие“Ша, которые сотрудничают с поселенцами против терроризма.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nצילום\n: פופולינה צילומי משפחה וילדים\n\n