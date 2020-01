Watch: Beit Shean Valley's Basalt Canyon flows in surging abundance As result of intense rains, deluge inundates eastern rivers, valleys, and Jordan Valley. Mordechai Sones,

Flash 90 Storks fly over Beit Shean Valley in northern Israel תיעוד זרימה חזקה בקניון הבזלת בעמק בית שאן Flash 90 Storks fly over Beit Shean Valley in northern Israel





top