The Israel Air Force Independence Day flyover continues at this hour, as a token of honor and salute to medical teams, Magen David Adom, and Kupot Cholim health funds.

Flight hours above hospitals is as follows:

Rambam (Haifa) - 12:42

Bnei Zion (Haifa) - 12:45

Carmel (Haifa) - 12:46

Hillel Yaffe (Hadera) - 12:56

Laniado (Netanya) - 13:01

Barzilai (Ashkelon) - 14:54

Assuta (Ashdod) - 14:59

Kaplan (Rehovot) - 3:05 p.m.

Shamir (Rishon L'Tzion) - 15:11

Hadassah (Ein Karem) - 15:20

Shaare Zedek (Jerusalem) - 15:23

Hadassah (Mount Scopus) - 15:27

Yoseftal (Eilat) - 15:45

Soroka (Beer Sheva) - 15:50