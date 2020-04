10:14 Reported News Briefs Iyar 5, 5780 , 29/04/20 Iyar 5, 5780 , 29/04/20 Netanyahu’s son calls for ‘free, democratic, Christian’ Europe’ Read more Yair Netanyahu blasts European Union for financing 'disgrace' of Memorial Day event. 'Soon your evil organization will be dead.' ► ◄ Last Briefs