Nissan 29, 5780 , 23/04/20

UN: Israeli annexation plans are a 'growing threat'

United Nations Mideast envoy warns Israel not to apply sovereignty in Judea and Samaria, calling it a 'dangerous prospect'.