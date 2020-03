13:48 Reported News Briefs Nissan 1, 5780 , 26/03/20 Nissan 1, 5780 , 26/03/20 MK Yaalon supports Meir Cohen for Knesset Speaker חבר הכנסת משה יעלון הביע התנגדות למינוי גנץ ליו"ר הכנסת. יעלון תומך במאיר כהן כמועמד לתפקיד. MK Moshe Yaalon (Blue & White) has stated his opposition to the candidature of his party's leader, Benny Gantz, for the post of Knesset Speaker. Yaalon will support Meir Cohen instead. ► ◄ Last Briefs