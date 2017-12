09:02 Reported News Briefs Kislev 25, 5778 , 13/12/17 Kislev 25, 5778 , 13/12/17 White House releases 'Happy Hanukkah' video message Read more Watch: President Trump marks beginning of eight-day Jewish festival with video message wishing Jews around the world a happy Hanukkah. ► ◄ Last Briefs