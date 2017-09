22:25 Reported News Briefs Elul 23, 5777 , 14/09/17 Elul 23, 5777 , 14/09/17 Picture:Prime Minister Netanyahu with Mexican president Prime Minister Netanyahu met with Mexican president Enrique Peña Nieto in Mexico City. צילום: אבי אוחיון, לע''מ נתניהו עם נשיא מקסיקו ► ◄ Last Briefs