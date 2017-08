22:41 Reported News Briefs Av 29, 5777 , 21/08/17 Av 29, 5777 , 21/08/17 Danon: UN Human Rights chief 'world’s most senior BDS activist' Read more Israeli Ambassador to the United Nations slams a UN blacklist of companies working in Judea, Samaria, Jerusalem, and the Golan Heights. ► ◄ Last Briefs