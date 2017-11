20:57 Reported News Briefs Av 25, 5777 , 17/08/17 Av 25, 5777 , 17/08/17 CIA warned of impending attack in Barcelona Channel 2 reported that the CIA warned of a possible terror attack in Barcelona two months ago.

► ◄ Other archived news briefs:Aug 17, 08:57 PM, 8/17/2017