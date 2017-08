17:50 Reported News Briefs Av 18, 5777 , 10/08/17 Av 18, 5777 , 10/08/17 PM meets with Republican Congressmen's delegation Prime Minister Netanyahu meets with Republican Congressmen's delegation. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ נתניהו והרפובליקנים ► ◄ Last Briefs