Av 18, 5777 , 10/08/17 Siren test in 6 Samaria communities The Israel Defense Forces will conduct a test of sirens until noon in the Samaria (Shomron) communities of Barkan, Einav, Hermesh, Ravava, Shaked, and Tapuach.