10:21 Reported News Briefs Av 16, 5777 , 08/08/17 Watch: Jewish guitar hero Lazer Lloyd 'burns thunder' "Israel's blues king" shows off the scorching solos that invite comparisons to Jimi Hendrix in "Burning Thunder".