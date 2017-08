08:29 Reported News Briefs Av 9, 5777 , 01/08/17 Av 9, 5777 , 01/08/17 PA news: Settlers are desecrating western wall of Al-Aqsa Read more The official Palestinian Authority news agency blasts Jews coming to the Western Wall on the Ninth of Av to commemorate the destruction of their "imaginary temple." ► ◄ Last Briefs