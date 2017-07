14:06 Reported News Briefs Av 5, 5777 , 28/07/17 Av 5, 5777 , 28/07/17 Respecting worshipers, dealing harshly with violent rioters Read more Police Commissioner Alsheikh oversees preparations for Temple Mount prayers, Arab violence, says police 'respect worshipers, not rioters.' ► ◄ Last Briefs