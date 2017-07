18:29 Reported News Briefs Av 2, 5777 , 25/07/17 Av 2, 5777 , 25/07/17 Rabbi Yitzhak Yosef visits Salomon family The Sephardic Chief Rabbi, Rabbi Yitzhak Yosef, came to Neve Tzuf to offer condolences to the Salomon family. צילום: דוברות הרבנות הראשית לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף בניחום אבלים אצל בני משפחת סלומון ► ◄ Last Briefs