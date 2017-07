08:19 Reported News Briefs Av 2, 5777 , 25/07/17 Av 2, 5777 , 25/07/17 76ers draft pick to play for Maccabi Tel Aviv Read more Jonah Bolden, a second-round pick by the Philadelphia 76ers in the 2017 National Baskeball Association draft, will play for Maccabi Tel Aviv. ► ◄ Last Briefs