06:15 Reported News Briefs Tamuz 10, 5777 , 04/07/17 Tamuz 10, 5777 , 04/07/17 US Rabbis laud 'upholding sanctity' of Wall, conversion limits Rabbinical Alliance lauds 'upholding the sanctity of the Western Wall area.' Coalition for Jewish Values blasts Reform for discord.