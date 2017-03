23:56 Reported News Briefs Adar 6, 5777 , 04/03/17 Adar 6, 5777 , 04/03/17 Al-Aqsa preacher: 'Palestinians' will stand strong Arabs filmed hundreds of Israelis 'breaking into' al-Aqsa mosque last week, al-Aqsa preacher says Israel 'violates Arabs' human rights.' Read more



► ◄ Last Briefs