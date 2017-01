14:16 Reported News Briefs Shvat 3, 5777 , 30/01/17 Shvat 3, 5777 , 30/01/17 Yeshiva dean: Adopt Levy Report, implement Regulation Law Read more



Beit El Yeshiva dean Rabbi Melamed calls on government to adopt Levy Report, advance Regulation Law. ► ◄ Last Briefs