15:42 Reported News Briefs Kislev 29, 5777 , 29/12/16 Kislev 29, 5777 , 29/12/16 Tonight: Send your Happy Hanukkah video clips Read more



Send your Happy Hanukkah video clips to Arutz Sheva for our special worldwide montage Hanukkah video! ► ◄ Last Briefs