23:14 Reported News Briefs Kislev 6, 5777 , 06/12/16 Kislev 6, 5777 , 06/12/16 Burger chain debuts SufganiKing hamburger for Hanukkah Read more



Burger King restaurants in Israel have introduced a special donut burger for the Hanukkah season. ► ◄ Last Briefs