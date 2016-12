17:36 Reported News Briefs Kislev 1, 5777 , 01/12/16 Kislev 1, 5777 , 01/12/16 Watch: Israeli martial arts fighters celebrate win in tzitzit Read more



Jewish mixed-martial arts fighters don traditional tzitzit, play 'Shema Yisrael' to celebrate victory. ► ◄ Last Briefs