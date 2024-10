Thousands arrived at the Western Wall on Sunday morning to participate in the traditional Priestly Blessing ceremony.

The ceremony was attended by Chief Rabbi of Israel David Yosef, the Rabbi of the Western Wall and Religious Sites Rabbi Shmuel Rabinowitz, the Mayor of Jerusalem Moshe Lion, and family members of the hostages in Gaza who came to pray for the return of their loved ones.

credit: דוב בער הכטמן

