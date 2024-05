Former IDF spokesman Lt. Col. (R) Peter Lerner commented on the reports surrounding the recent major bombing in Rafah, saying that Hamas was misleading the world again.

โ€œEvolution of fake news and mass manipulation by Hamas. One quote in Washington Post coverage of the strike on Hamas terrorists in Rafah caught my eye this morning,โ€ Lerner tweeted.

โ€œโ€œ๐™๐™๐™š ๐™ข๐™–๐™ ๐™š๐™จ๐™๐™ž๐™›๐™ฉ ๐™˜๐™–๐™ข๐™ฅ ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™๐™ž๐™ฃ ๐˜ฝ๐™ก๐™ค๐™˜๐™ 2371, ๐™–๐™ฃ ๐™–๐™ง๐™š๐™– ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™™๐™š๐™จ๐™ž๐™œ๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™– ๐™๐™ช๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ฉ๐™–๐™ง๐™ž๐™–๐™ฃ ๐™จ๐™–๐™›๐™š ๐™ฏ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™„๐™จ๐™ง๐™–๐™š๐™ก๐™ž ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก๐™จ ๐™ค๐™ฃ ๐™ˆ๐™–๐™ฎ 22, ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ค ๐™ˆ๐™ช๐™๐™–๐™ข๐™ข๐™–๐™™ ๐˜ผ๐™—๐™ช ๐™ƒ๐™–๐™ฃ๐™ž, ๐™– ๐™˜๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ก ๐™™๐™š๐™›๐™š๐™ฃ๐™จ๐™š ๐™ค๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‚๐™–๐™ฏ๐™– ๐™Ž๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™ฅ.โ€ Muhammad Abu Hani, quoted is a Hamas official. He appears to be the source of the widely reported claim that the IAF targeted the humanitarian zone.โ€

โ€œIs he also the source of the reports from the same โ€œcivil defenseโ€ of 50 people killed in the strike? A number published by many of the world media. ๐ ๐š๐œ๐ญ: ๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ค๐ž ๐ง๐ž๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐จ๐จ๐ค ๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐š๐ง ๐ณ๐จ๐ง๐ž. See the aerial photograph of the point of the strike, compared to the humanitarian zone,โ€ Lerner advised. An infographic from the IDF was attached, claiming to show the strike happened beyond the borders of the humanitarian zone. โ€œThe Washington Post shouldโ€™ve checked this verifiable quote. They chose to blindly run a story, miserably failing their readers.โ€

He summarised the aftermath of the report: โ€œThe IDF has now announced that the incident will be investigated by the Fact-Finding Assessment Mechanism. Including what caused the ignition of the fire beyond the target, and the tragic result, despite the precautionary measures including surveillance, precise munitions and additional intelligence to limit civilian casualties.โ€

The IDF is not the only body that needs to be investigated, he claimed. โ€œWe must however ask ourselves, if the Washington Post and others are willingly quoting as fact the Hamas lies about a strike that DIDNโ€™T occur in the humanitarian zone, what else are they automatically regurgitating? The Hamas compound in #Rafah is another example of how theyโ€™ve intentionally weaponized the civilian arena. The question of why Hamas is allowed to push fake news, exaggerated figures and false narrative should be at the heart of all media coverage of this war.โ€

He reminds readers of what is at stake: โ€œHamas have one goal in this war - survive. They can only do that if Israel canโ€™t fight, hold Hamas accountable for the October 7th Massacre, and bring back 125 hostages they continue to unlawfully hold. ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐ฐ๐š๐ซ ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐จ๐๐š๐ฒ, ๐ง๐จ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ฌ, ๐ˆ๐ฌ๐ซ๐š๐ž๐ฅ๐ข ๐จ๐ซ ๐๐š๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ข๐š๐ง๐ฌ, ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ฉ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‡๐š๐ฆ๐š๐ฌโ€™ ๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ. ๐‡๐š๐ฆ๐š๐ฌ ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ž๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฎ๐ง๐œ๐จ๐ง๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž๐ซ.โ€