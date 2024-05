Thousands of people arrived Friday afternoon to pay their last respects to Sergeant Ilan Cohen, a lone soldier from Argentina who was killed in Gaza.

Cohen, 20, fell in Jabaliya, in a friendly fire incident that killed four other soldiers from his battalion.

צילום: לורה בן דוד ושמריהו ספירו/TPS

