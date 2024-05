The contestants in this year's International Bible Contest for youth are:

1. Evyatar Bargil - Israel

2. Noa Kahn - Israel

3. David Shasha - Israel

4. Yahav Noach Atlas - Israel

5. Dov Gotthelf - US

6. Noa Saubel - Britain

7. Penina Crystal - US

8. Yosef Samson - Canada

9. Noach Greenblatt - South Africa

10. Aviv Sharon - Canada

11. Mickey Sirolnik - US

12. Sara Harari - Panama

13. Ezra Goldberg - Canada

14. Emmanuela Millman - US

15. David Abadi - Mexico

16. Yoni Cady - Australia