Former IDF Chief of Staff Aviv Kochavi, in a rare public address in the US, admitted that the IDF was focused on Iran and Hezbollah over the threat posed by Hamas in Gaza prior to the Hamas massacre committed on October 7, 2023.

"People can ask, 'How come you did not do something with the Gaza Strip,'" Kochavi, whose term as Chief of Staff ended in January 2023, said.

"We understood perfectly what's going on [in Gaza]," he continued. "The underground facilities and the number of rockets, it did not come as a surprise. We knew, and we have to know, a lot [about] the enemy."

"Iran was the top priority, we were preparing the military vis-à-vis Iran,” Kochavi explained.

“I must admit, we did not perceive the Gaza Strip and Hamas as an existential threat. So the grand strategy was to focus on Iran and the northern arena, to prepare the military and to do whatever we can to pacify the other arenas, IE, Judea and Samaria and the Gaza Strip to sustain and contain the threats from the Gaza Strip via other methods and other means," he said.

When asked about Israel's dual goals of eliminating Hamas and returning the hostages, Kochavi replied that while he believed that the two were not in contradiction a few months ago, he is now pessimistic that both goals can be achieved.

“I don’t think there is a way to bring back the hostages without halting for the time being the war,” he said, adding that it is difficult to accept the fact the some hostages may not return. “I don’t think we can achieve complete victory in months, forget it, it will take years.”

לטענתו "אנחנו מעולם לא הבטחנו שחמאס יהיה מורתע לשנים הבאות, אפילו לא לחודשים הקרובים. כשהגיע אוגוסט 2021 ראינו שינוי בחמאס, ואנחנו הצבענו שמשהו חדש מתרחש. אני יכול לומר לכם שבגלל זה ניסינו להוציא לפועל מבצע לחיסולם של סינוואר ודף. ניסינו וזה קשה. באזורים מאוכלסים, בצפיפות, זה מאוד קשה. עבדנו במשך חודשים כדי להביא להבשלה של מבצע חיסול, אבל לא יכולנו".

כוכבי נשאל אם מטרות הלחימה, מיטוט חמאס ושחרור החטופים, הן מטרות שסותרות זו את זו. "עד לפני חודשיים או שלושה, שתי המטרות לא היו סותרות. כיום, לצערי, הן כן. מאוחר מדי. אני לא חושב שיש דרך להחזיר את החטופים מבלי לעצור את המלחמה לפי שעה".

"מצד שני אני חושב שלא תהיה בעיה למצוא סיבה לצאת ל'מלחמה 2.0'. אני לא חושב שנוכל להשיג את הניצחון המוחלט תוך חודשים. תשכחו מזה, זה ייקח שנים, הרבה מאוד שנים. אני לא רואה השגה של ניצחון מוחלט בלי החזרת החטופים. קשה לתפוס את העובדה שאולי חלקם לא יחזרו", הוסיף.

לגבי הזירה הצפונית אמר הטמכ"ל לשעבר כי הדרך היחידה לסיים את המערכה היא לעצור את המלחמה בעזה. "קשה להאמין שדרך ערוצים דיפלומטיים אנחנו נשיג את הסיטואציה הרצויה בצפון".

לשאלה האם התהליכים הפוליטיים בישראל השפיעו על הצבא השיב, "אנחנו יודעים שהיה לזה חלק בהחלטה של סינוואר לתקוף את מדינת ישראל. אבל ראש אמ"ן וראש חטיבת המחקר כתבו ארבעה מכתבים לממשלת ישראל ולראש הממשלה. הם הצביעו על כך שהאויבים עוקבים אחר המצב בישראל ורואים אותו כהזדמנות שהם מוכרחים לנצל. אני חושב שהעובדה שקבוצה גדולה של אנשים קראו לסרבנות לא רק מזיקה למדינת ישראל, אלא גם הדרך שבה האויבים שלנו מפרשים את הקריאות האלו ואת הגישה הזו מזיקה לנו".