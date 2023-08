Tanya/ Iggeres Ha’Kodesh - The Holy Epistle, Epistle 8, Class 3

However, the following must be understood: Since the Divine illuminationmust inevitably result from G‑d's attribute of kindness and His tzedakah,why is man's service necessary at all?The Alter Rebbe answers this question by explaining that parallel to theabove attribute, there also exists a Divine attribute of severity andcontraction that seeks to limit and screen the diffusion of the G‑dly light.It is man's practice of kindness and tzedakah that ensures that theattribute of severity and gevurah will not hinder the flow of Divineradiance that is to be revealed to him during prayer.Now, it is well known that Above, there is also an attribute of ge'vu'rah and tzimtzum

וְהִנֵּה, מוּדַעַת זֹאת, שֶׁיֵּשׁ לְמַעְלָה גַּם כֵּן מִדַּת הַגְּבוּרָהוְהַצִּמְצוּם,that serves to contract and conceal the Divine light so that it will notbecome revealed to the lower worlds.לְצַמְצֵם וּלְהַסְתִּיר אוֹרוֹ יִתְבָּרֵךְ לְבַל יִתְגַּלֶּהלַתַּחְתּוֹנִים.How is it, then, that this illumination is nevertheless revealed below?However, everything depends on [man's] arousal from below,אַךְ הַכֹּל תָּלוּי בְּ"אִתְעָרוּתָא דִלְתַתָּא",for if a man conducts himself with kindness, by bestowing life and chesed…, through acts of charity that sustain the unfortunate,

שֶׁאִם הָאָדָם מִתְנַהֵג בַּחֲסִידוּת לְהַשְׁפִּיעַ חַיִּים וָחֶסֶד כוּ'he arouses its equivalent Above so that Divine kindness and illumination arebestowed upon him as well.כָּךְ מְעוֹרֵר לְמַעְלָה,For, as our Sages, of blessed memory, said, "With the measure a man metes,it shall be measured to him." 12 When anindividual acts in a kindly manner toward his fellow, he will be treatedwith kindness from Above.כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ־זִכְרוֹנָם־לִבְרָכָה: "בְּמִדָּה שֶׁאָדָםמוֹדֵד – בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ".It would appear, however, that this [Divine response] is not of the samemeasure. [Such an individual would appear to deserve] only that the life ofthe World to Come be granted to him, corresponding to his bestowal of lifein this world,אֶלָּא דְּלִכְאוֹרָה זוֹ אֵינָהּ מִן הַמִּדָּה, כִּי אִם לְהַשְׁפִּיעַ לוֹחַיֵּי הָעוֹלָם־הַבָּא לְבַד כְּנֶגֶד מַה שֶּׁהוּא מַשְׁפִּיעַ חַיֵּי עוֹלָםהַזֶּה,The appropriate reward for man's bestowal of physical life in his worldshould surely be a corresponding bestowal of spiritual life in a higherworld, the World to Come.

but not that he be granted the life that comes from the illumination of theactual light of G‑d, 13אֲבָל לֹא לְהַשְׁפִּיעַ לוֹ חַיֵּי הֶאָרַת אוֹר ה' [נוסח אחר: אֵין־סוֹףבָּרוּךְ־הוּא] מַמָּשׁ,to illumine and enlighten his darkness in "the service of the heart, meaningprayer,"שֶׁיָּאִיר וְיַגִּיהַּ חָשְׁכּוֹ בַּ"עֲבוֹדָה שֶׁבַּלֵּב זוֹ תְּפִלָּה",for the latter is a grade and level of "higher-level repentance" (teshuvahilaah), as is well known, 14 and as suchis far superior to his actions,שֶׁהִיא בְּחִינַת וּמַדְרֵגַת תְּשׁוּבָה עִילָּאָה כַּנּוֹדָעinasmuch as it far surpasses all the life of the World to Come.שֶׁהֲרֵי הִיא לְמַעְלָה מַּעְלָה מִכָּל חַיֵּי עוֹלָם־הַבָּא,As our Sages, of blessed memory, taught: "Better one hour of repentance andgood deeds [in this world than all the life of the World to Come]," 15כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ־זִכְרוֹנָם־לִבְרָכָה: "יָפָה שָׁעָה אַחַתבִּתְשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים כוּ'",as explained elsewhere 16 at length—thatthe World to Come is but a gleam and reflection [of the Divine Presence].וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּמָקוֹם אַחֵר בַּאֲרִיכוּת, דְּעוֹלָם־הַבָּא אֵינוֹאֶלָּא זִיו וְהֶאָרָה וְכוּ':This leaves us with an apparent disproportion—that the practice of tzedakahbefore one's prayers should result in the vastly superior revelation of teshuvah ilaah during prayer.

rt-of-Return.htm > teshuvah ilaah during prayer._______FOOTNOTES______________ https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

m#footnoteRef12a7953 > 12. Sotah 5b. https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

m#footnoteRef13a7953 > 13. An alternate version reads: “the actual[infinite] Ein Sof-light.” https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

m#footnoteRef14a7953 > 14. Iggeret Hateshuvah, ch. 10. https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

m#footnoteRef15a7953 > 15. Avot 4:17. https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

m#footnoteRef16a7953 > 16. Likkutei Amarim, Part I, conclusion of ch. 4, etal.