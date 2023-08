Tanya/ Iggeres Ha’Kodesh - The Holy Epistle, Epistle 8, Class 2

____This means that the light of G‑d, the [infinite] Ein Sof, radiates with so(quantitatively) great and so (qualitatively) intense a manifestation in thehigher worlds above,כְּלוֹמַר, שֶׁאוֹר ה' אֵין־סוֹף בָּרוּךְ־הוּא הַמֵּאִיר לְמַעְלָהבְּעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים, בְּהֶאָרָה רַבָּה בִּבְחִינַת גִּילּוּי רַבוְעָצוּם,that they (and the beings which inhabit them) are truly in a state ofself-nullification, and considered as truly naught before Him,עַד שֶׁבֶּאֱמֶת הֵן בְּטֵלִין בִּמְצִיאוּת וּכְלָא מַמָּשׁ חֲשִׁיבֵיקַמֵּיהּand are absorbed in His light.וְנִכְלָלִין בְּאוֹרוֹ יִתְבָּרֵךְ,These [higher worlds] are the heichalot, with the angels and souls withinthem, that are spoken of in the sacred Zohar by their names and according totheir places [and levels, as alluded to] in the liturgy arranged for us bythe Men of the Great Assembly.וְהֵן הֵן הַהֵיכָלוֹת עִם הַמַּלְאָכִים וְהַנְּשָׁמוֹת שֶׁבָּהֶן,הַמְבוֹאָרִים בַּזּוֹהַר הַקָּדוֹשׁ בִּשְׁמוֹתָם לִמְקוֹמוֹתָם בְּסֵדֶרהַתְּפִלָּה שֶׁסִּדְּרוּ לָנוּ אַנְשֵׁי כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה,Now, this “light, which is good,” 6radiates from there to this lowly world,הִנֵּה, מִשָּׁם מֵאִיר הָאוֹר כִּי טוֹב לָעוֹלָם הַשָּׁפָל הַזֶּה,upon “those who fear G‑d and meditate upon His Name,” 7עַל "יִרְאֵי ה' וְחוֹשְׁבֵי שְׁמוֹ",who desire to worship Him with the “service of the heart, meaning prayer.” 8הַחֲפֵצִים לְעָבְדוֹ בַּ"עֲבוֹדָה שֶׁבַּלֵּב זוֹ תְּפִלָּה",As it is written, “And G‑d will enlighten my darkness,” 9 even in this world, which is so lowlythat G‑dliness is generally not manifest here.וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַה' יַגִּיהַּ חָשְׁכִּי".Now, the descent of this illumination downward to this world is called“G‑d’s kindness,”וְהִנֵּה, יְרִידַת הֶאָרָה זוֹ לְמַטָּה לָעוֹלָם הַזֶּה, נִקְרֵאת בְּשֵׁם"חֶסֶד ה'",Though this illumination is drawn down as a response to the Divine serviceof the Jew, it outshines it out of all proportion. Its bestowal upon thelower worlds is thus truly an act of “G‑d’s kindness,”which is referred to as water, 10 for itdescends from a high place to a low place…. 11הַמְכוּנֶּה בְּשֵׁם "מַיִם", הַיּוֹרְדִים מִמָּקוֹם גָּבוֹהַּ לְמָקוֹםנָמוּךְ כוּ':“G‑d’s kindness” is drawn down through man’s “arousal initiated from below.”It is thus the coin that one gives a pauper that grants the giver the giftof “beholding G‑d’s face”—the internal aspect of G‑dliness—during prayer. Inthis way, man’s kindness and tzedakah elicit G‑d’s kindness and tzedakah._______FOOTNOTES______________ https://www.chabad.org/library/tanya/tanya_cdo/aid/7953/jewish/Epistle-8.ht

