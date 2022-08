מרגש: המחווה המוזיקלית של ח"כ אוחנה לצביקה פיק צילום ועריכה: עמית סדרס

MK Amir Ohana (Likud) paid tribute to Israeli composer and singer Svika Pick, who passed away on Sunday at the age of 72.

Ohana and musician Dudu Levy dedicated a guitar version to one of Pick’s hit songs, “Ein Medina La’ahava”.