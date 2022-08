The Labor party on Tuesday released the results of its primaries and its list of candidates for the upcoming elections for the 25th Knesset.

The party list is as follows:

1. Merav Michaeli

2. Naama Lazimi

3. Gilad Kariv

4. Efrat Rayten

5. Ram Shefa

6. Emily Moati

7. Yaya Fink

8. Ibtisam Mara'ana

9. Omer Barlev

10. Meheretha Baruch

11. Amir Khneifes

12. Maya Nouri

13. Raz Karni

14. Elsa Baruch Yasu

15. Gavri Bargil

16. Hadas Shaharabni Saidon

17. Nachman Shai

18. Alice Goldman

19. Tomer Avital

20. Dina Dayan

21. Gil Beilin

22. Einat Coleman

23. Yair Trchitsky

24. Kobi Kisos

25. Farhan Abu Riash

26. Baruch Lagaziel

27. Roi Barzilai

28. Nissim Lasri

29. Yoav Agami

30. Yaron Gadot

31. Roi Mimran

32. Haim Nahon

33. Avi Levy

34. Nahum Yirmiyahu