Below are 21 tips for parents to help create calm, a sense of safety, and emotional resilience during war time.

This article is being written particularly now, in a show of solidarity with the people of Ukraine, who are currently facing adversity in the face of evil and doing their best to defend their homeland and sovereignty.

The people of Israel stand behind our Jewish and non-Jewish Ukrainian friends alike. We are thinking about you constantly and you are not alone.

Without further delay, here are 20 useful tips, translated into in Russian and printe after the English for your convenience.

Note: The Russian version of this article can be found right after the English one.

1. LEADERSHIP-When chaos strikes, leadership is especially important. As the parent or caregiver of a group of people, those people under your care look to you for guidance. Step into this role as best as you can, appreciating that with good leadership you can significantly affect how the people under your care will experience these difficult times.

2 RESILIENCY-Having a resilient attitude to adversity and danger can help carry people extremely far in the hardest of times, and even help people survive. Try to practice & maintain a resilient psychological mindset to accompany you right now. This is like inviting a trusted wise friend to accompany you on this journey, until you eventually find peace. Whenever you need to, pause and “consult” with the resilient part of yourself, asking yourself how to best relate to the difficulty you are being challenged with, in a way that you make a hard situation a little more manageable and possible to overcome.

3 TELL KIDS-children can be told that their parents or caregivers are going to do what they can to help them be safe. Similarly, they can be told that the government and military are doing a lot of hard work to ensure the child and nation’s safety, and that they do this work even while the child plays, goes to sleep, or stops to monitor the war.

4 LISTEN AND LET THEM APPROACH YOU-Let family members know that people can feel stress during times like this and that they can approach you at any time to share this. If somebody shares with us their feelings, it is important to validate their feelings and not simply jump to advice-giving or “fixing their feelings”. Sometimes the biggest thing or only thing you can do for somebody is just listen to them share, and that alone is a special thing to provide somebody-a nonjudgmental place to share feelings.

5 WE ARE ALL DIFFERENT-People, even within one family, can have strong divergent opinions about current events. As we try to go through these difficult times as a family or group, it is helpful and important to be united, despite our different views. Allow room for people to think or react differently.

6 PARENTS COPING-Children monitor how parents look and act, in order to see how they should behave. Parents can work on their own calm and coping skills, which in turn can have a calming effect on the family.

7 CREATING SENSE OF SAFETY-Wars are violent and unpredictable. We are naturally worried for our wellbeing during war.

Try and see how you can create a sense of safety for yourself, and with your family.

What small things can you do, say, or think that helps usher in a minor sense of safety, hope, or calm?

Ask each of your family members to come up with some ways to create this sense of safety. What is helpful to you may not be helpful to a five-year-old or even to other adults. At the same time, children and even adults could sometimes appreciate some assistance in brainstorming together to find those things that create that tiny feeling of safety. Let people come up with ideas on their own but let them also know they can chat with you to brainstorm about this together if they would like.

8 SPEAK ON THEIR LEVEL-Conversations with children or teens about war needs to be done in a developmentally appropriate manner and tailored as necessary for that child, in a way that each child gets messages of parents or caregivers being present to help them in a way they understand

9 WHERE IS THE DANGER-Despite war occurring within a country’s borders, war can take place far away from a child’s home. Still, children tend to think the war is in their own neighborhood and often need help understanding what the war means for them and the level of danger they are in. While war is always unnerving, combat several hours away by car is not the same as combat within one’s own neighborhood.

10 ADOLESCENTS-Adolescents are more independent than young children, speak a lot with their peers, and may walk around outside as they choose to. They will receive a lot of their information about current events from people their age. Parents can provide opportunities to check in with adolescent children and help qualify the information that they receive. Parents can also use these opportunities to discourage dangerous travel or behavior (like exploring bombed out buildings or fallen munitions), and to help provide healthy ways to cope, pass the time, and be productive.

11 MEDIA INTAKE-During times of crises parents or caregivers are busy following the news and tending to the family. It is important for couples to also routinely spend some time talking together, spending quality time within what the circumstances allow, and being caught up with one another on how each person is experiencing the crisis. It is critical to remember to validate a spouse’s feelings, and that not all people relate to war or crisis in the same that, and that is okay. Decide together privately how to manage the family during crisis and try not to argue or negotiate in front of the children about this. When the parents seem aligned, family members feel a greater sense of strength and guidance.

12 TRAUMATIC EXPERIENCES-Exposure to traumatic sights, sounds, or the presence of military vehicles & flyovers can induce trauma in adults and children. If a family does experience potentially traumatic sights or sounds, help explain the events to family in a way that conveys safety, resiliency, and calm.

13 DO NOT LIE-It is important to be honest with children about what is going on around them, and you would be surprised how much kids hear about things from friends, the media, or from overhearing your conversations on the phone. At the same time, kids do not need to know everything that you know so consider what information you would like to share with them, and for what constructive purpose. Parents can filter and qualify the information that kids pick up and continue to convey a sense of safety to the family as best as possible.

14 ROUTINE-The regular daily schedule or ability to travel may change due to emergency lockdowns, bombardments, school closures, lack of transportation, and so on. When people do not have a schedule, this can be psychologically disconcerting. It is helpful to try restoring a sense of routine and normalcy as much as one’s situation allows. For children it is especially important to create some form of a schedule that they can follow which is predictable.

15 EMPOWERMENT-People feel better and empowered if they feel they are helping in some constructive way. Assign jobs to people in the family that people can do to feel busy, helpful, and empowered. Be creative. These can be house chores, playing games with younger siblings, helping prepare food, or even drawing supportive pictures with paper and crayon to hand to neighbors, law enforcement, or military personnel for solidarity.

16 ENTERTAINMENT-Be creative and resourceful to find ways, using what you have in your home or environment, to pass the time together as a family.

Even if you are leaving your home on a long road journey to safety and confined to a car or van for many hours, come up with songs, activities, trivia, and stories to share that can lift people’s spirits and keep them engaged. By engaging people, we can make a terrible situation slightly less bad, and restore everybody to a greater sense of normalcy.

17 SOCIAL SUPPORT-One of the greatest unparalleled resources during times of war and crisis is social support. Social interactions and quality time among friends, family, and neighbors can provide a powerful anchor of support, hope, and strength. Sing songs together, talk about good old times, play board games. If communications work you can use the telephone to check in on a few friends each day for a short time and foster a sense of togetherness, even if you live alone.

18 FAITH-Prayer and faith can provide tremendous strength during difficult chaotic times. Strengthening one’s connection to God & inspirational religious figures and teachings can be an irreplaceable resource. Prayer and faith-based rituals can also be activities that families can practice together and further strengthen their sense of togetherness and meaningful family beliefs.

19 SYMPTOMS-It is entirely normal to feel afraid and have all sorts of symptoms during an ongoing traumatic situation such as war. You are not crazy or weak for feeling various challenging emotions, strong thoughts, powerful anxiety in the body, or other difficulties as a result of trauma such as a lack of appetite or difficulty sleeping. Do your best to learn coping strategies, creating a sense of safety, and developing resiliency to adapt to these challenging times as best as you can.

20 REST-It is tiring to be in a war or disaster, needing to constantly problem-solve, manage safety, and assist one’s family. Make sure to take breaks to rest, eat, sleep, and socialize in a manner that you can sustainably help your loved ones without breaking down out of exhaustion or anxiety. When you schedule breaks for self-care, the entire family ends up benefitting from this.

21 NEVER GIVE UP-Tip 20 is: Never give up! Hold on tight, take it day by day or even just hour by hour, one challenge at a time. We can't always choose what comes our way but we have great influence on how we relate to it all. Studies and countless survivors of extreme danger have taught us that by developing traits like fortitude, and by making meaning out of hardship to the best of our ability, this gives us the endurance to withstand the hardest things that human beings experience in this world.

The trait of fortitude is to act or be courageous in the face of pain or adversity. This involves believing in oneself to the fullest extent possible, rising to the occasion to the best of your ability, and allowing yourself to access your hidden reserves of emotional strength and greatness that have been there all along.

We are praying and rooting for you, and wish you safety, peace, and the best of success on your journey during these challenging times. Our hearts are with you, you are not alone.

Russian Version:

Ниже приведены 21 советов для родителей, которые помогут создать спокойствие, чувство безопасности и эмоциональную устойчивость во время войны.

Эта статья пишется именно сейчас, в знак солидарности с великим народом Украины, который в настоящее время сталкивается с трудностями перед лицом зла и делает все возможное, чтобы защитить свою родину и суверенитет. Народ Израиля поддерживает как наших еврейских, так и нееврейских украинских друзей. Мы постоянно думаем о вас, и вы не одиноки.

Далее вы найдете 20 полезных советов, написанных на русском языке для вашего удобства. Английскую версию этой статьи можно найти ниже.

1 ЛИДЕРСТВО — Когда наступает хаос, лидерство становится спасательным кругом. Если вы являетесь родителем или опекуном группы людей, то ваши подопечные будут ждать от вас совета. Возьмите на себя роль лидера: при хорошем руководстве вы можете существенно повлиять на то, как люди, находящиеся под вашей опекой, переживут эти трудные времена.

2 НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ УНЫНИЮ — Людям всегда помогало умение не поддаваться унынию во времена невзгод и опасностей, а иногда оно даже помогало выжить. Постарайтесь создать устойчивый психологический настрой, который убережет вас от лишнего волнения. Способность оставаться в хорошем настроении можно сравнить с мудрым другом, который сопровождает вас в путешествии до тех пор, пока вы в конце концов не обретете покой. Когда возникает необходимость, делайте паузу и “консультируйтесь” с жизнерадостной частью себя, спрашивая себя, как наилучшим образом справиться с трудностями, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы сделать ситуацию немного более управляемой и возможной для преодоления.

3 РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ — Детям можно сообщить, что их родители или опекуны сделают все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Точно так же можно рассказать, что правительство и военные посвящают все свое время и силы обеспечению безопасности ребенка и нации и что они защищают страну, даже когда ребенок играет, ложится спать или останавливается, чтобы понаблюдать за войной.

4 СЛУШАЙТЕ И ПОЗВОЛЬТЕ ДЕЛИТЬСЯ ЭМОЦИЯМИ — Дайте членам семьи знать, что они в любой момент могут обратиться к вам, чтобы поделиться своими переживаниями в это трудное время. Если кто-то делится с нами своими чувствами, важно не просто советовать “приободриться и не думать о плохом”, а признавать их чувства. Иногда единственное, что вы можете сделать для своего близкого, — это просто выслушать его. Этот поступок сам по себе является особенным, ведь вы предоставляете близкому место без осуждения, где он может поделиться чувствами.

5 МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ — Люди, даже в пределах одной семьи, могут иметь сильно расходящиеся мнения о текущих событиях. В эти трудные времена полезно и важно оставаться единой семьей или группой, несмотря на различие во взглядах. Не лишайте близких возможности думать или реагировать по-другому.

6 РОДИТЕЛИ БОРЮТСЯ СО СТРЕССОМ — Дети следят за тем, как ведут себя родители, чтобы понять, как поступить им самим. Родителям следует работать над своим собственным спокойствием и умением справляться с трудностями, что, в свою очередь, может оказать успокаивающее воздействие на семью.

7 СОЗДАЙТЕ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ — Войны жестоки и непредсказуемы. Естественно, во время войны мы беспокоимся о нашем благополучии.

Подумайте, как вы можете создать чувство безопасности для себя и своей семьи.

Что можно сделать, сказать или подумать, чтобы создать и поддерживать чувство безопасности, надежды и спокойствия?

Попросите каждого из членов вашей семьи придумать несколько способов создать чувство безопасности. То, что поддерживает вас, может никак не влиять на пятилетнего ребенка или даже других взрослых. В то же время дети и даже взрослые могут принять участие в совместном мозговом штурме, чтобы найти то, что поможет создать это крошечное чувство безопасности. Позвольте близким придумывать идеи самостоятельно, но также дайте им знать, что они при желании могут обратиться к вам, чтобы вы могли подумать вместе.

8 ГОВОРИТЕ НА ИХ УРОВНЕ — Беседы с детьми или подростками о войне должны следует вести на уровне развития ребенка и адаптировать по мере необходимости для этого ребенка таким образом, чтобы каждый ребенок мог понять, что его родители или опекуны всегда рядом с ним, чтобы поддержать.

9 ОБЪЯСНИТЕ, ГДЕ ОПАСНОСТЬ — Несмотря на то, что война происходит внутри страны, она может быть далеко от дома ребенка. Тем не менее, дети склонны думать, что война идет прямо в их районе, и часто нуждаются в объяснении, что война означает для них и в какой опасности они находятся. Конечно, война всегда вызывает стресс, однако бой в сотнях километров — это не то же самое, что бой в вашем районе.

10 ПОДРОСТКИ — Подростки более независимы, чем маленькие дети: они много общаются со своими сверстниками и могут гулять на улице по своему усмотрению. Они будут узнавать о текущих событиях от своих сверстников. Родители могут предоставить подросткам возможность обсудить и оценить получаемую ими от друзей информацию. Родители также могут объяснить опасность прогулок или некоторых действий (например, исследования разбомбленных зданий или упавших боеприпасов), а также помочь ребенку найти здоровые способы справиться со стрессом, скоротать время и оставаться продуктивным.

11 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СМИ — Во время кризисов родители или опекуны заняты тем, что следят за новостями и заботятся о семье. Но также партнеры должны регулярно проводить некоторое время вместе, общаясь в свое личное время с учетом обстоятельств и обсуждая, как каждый из них переживает кризис. Очень важно помнить о том, что нужно поддерживать и принимать чувства супруга, и о том, что не все люди одинаково относятся к войне или кризису, и это нормально. Примите совместное решение, как управлять семьей во время кризиса, и постарайтесь не спорить и не обсуждать это в присутствии детей. Когда родители кажутся равными, члены семьи чувствуют большую защиту и руководство.

12 ТРАВМИРУЮЩИЙ ОПЫТ — Тревожные зрелища и звуки, а также присутствие военных транспортных средств и эстакад может вызвать травму у взрослых и детей. Если семья столкнулась с потенциально травмирующими зрелищами или звуками, объясните события семье таким образом, чтобы не нарушить ощущение безопасности, жизнерадостности и спокойствия.

13 НЕ УТАИВАЙТЕ ПРАВДУ — Важно быть честным с детьми и рассказывать им о том, что происходит вокруг. Вы были бы удивлены, узнав, как много дети узнают о событиях через друзей, СМИ или подслушивая ваши разговоры по телефону. В то же время детям не обязательно знать все, что знаете вы, поэтому подумайте, какой информацией вы хотели бы поделиться с ними и с какой целью. Родители могут фильтровать и ограничивать информацию, которую получают дети, чтобы как можно лучше сохранять чувство безопасности в семье.

14 РАСПОРЯДОК ДНЯ — Локдауны, бомбардировки, закрытие школ и нарушение движения транспорта могут сильно изменить обычный распорядок дня и возможность путешествовать. Без четкого плана на день люди могут испытать замешательство. Полезно попытаться восстановить ощущение рутины и нормальности настолько, насколько позволяет ситуация. Для детей особенно важно создать новое расписание дня, которому они могли бы следовать и которое сделало бы их жизнь более предсказуемой.

15 РАСШИРЕНИЕ ПРАВ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ — Люди чувствуют себя лучше и сильнее, если чувствуют, что могут как-то помочь окружающим. Назначьте вашим близким задания, которые помогут им чувствовать себя занятыми, полезными и ответственными. Проявите изобретательность: это могут быть дела по дому, игры

с младшими братьями и сестрами, помощь с приготовлением еды или создание поддерживающих картинок с помощью бумаги и карандашей, которые вы подарите соседям, сотрудникам правоохранительных органов или военнослужащим в знак солидарности.

16 РАЗВЛЕЧЕНИЯ — Будьте изобретательны и находчивы, чтобы найти способы провести время вместе всей семьей, используя то, что у вас есть в вашем доме или окружении.

Даже если вы покидаете свой дом для долгого путешествия в безопасное место и много часов должны будете находиться в автомобиле, вы можете придумать песни, мероприятия, мелочи и истории, которые могут поднять настроение близким и занять их в дороге. Вовлекая людей, мы можем сделать ужасную ситуацию немного менее ужасной и вернуть чувство нормальности.

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА — Одним из величайших, не имеющих аналогов ресурсов во время войны и кризиса является социальная поддержка. Социальные взаимодействия и качественное времяпрепровождение с друзьями, семьей и соседями могут стать мощным якорем поддержки, надежды и силы. Пойте вместе песни, рассказывайте о старых добрых временах, играйте в настольные игры. Если связь работает, вы можете каждый день на короткое время созваниваться с друзьями, укрепляя чувство единения, даже если вы живете один.

18 ВЕРА — Молитва и вера могут дать огромную силу в трудные времена хаоса. Укрепление связи с Богом, вдохновляющими религиозными деятелями и учениями может стать незаменимым ресурсом. Молитва и ритуалы, основанные на вере, тоже могут стать видами деятельности, которые семьи могут практиковать вместе и еще больше укреплять свое чувство единения и важные семейные убеждения.

19 ПРИЗНАКИ СТРЕССА — Совершенно нормально испытывать страх и всевозможные признаки стресса во время продолжающейся травмирующей ситуации, такой как война. Если во время кризиса вы переживаете различные сложные эмоции, сильные мысли, беспокойство в теле или другие трудности, такие как отсутствие аппетита или трудности со сном, то не стоит считать себя сумасшедшим или слабаком. Делайте все возможное, чтобы изучить стратегии преодоления трудностей, создать чувство безопасности и развить устойчивость, чтобы как можно лучше адаптироваться к этим трудным временам.

20 ОТДЫХАЙТЕ — Жить во время войны или катастрофы утомительно — постоянно приходится решать проблемы, обеспечивать безопасность и помогать своей семье. Чтобы постоянно помогать своим близким, не срываясь от усталости или беспокойства, обязательно делайте перерывы, чтобы отдохнуть, поесть, поспать и пообщаться. Если вы планируете перерывы для ухода за собой, от этого в конечном итоге выиграет вся семья.

21 НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ — Совет 20 таков: Никогда не сдавайтесь! Держитесь, принимайте ситуацию постепенно, день за днем или даже час за часом — по одному испытанию за раз. Мы не всегда можем выбирать то, что встретится нам на пути, но важно то, как мы отнесемся к тому, что испытали. Исследования и бесчисленные люди, пережившие чрезвычайную опасность, научили нас тому, что такие черты, как везение и умение найти смысл в тяжелые времена дает нам выносливость, чтобы противостоять огромным трудностям, с которыми сталкиваются люди.

Храбрый человек не боится действовать и остается смелым перед лицом боли или невзгод. Сюда входит вера в себя, стремление к совершенству в меру своих возможностей и разрешение себе получить доступ к своим скрытым в глубине души резервам эмоциональной силы и великодушия.

Мы молимся и болеем за вас и желаем вам безопасности, мира и наилучших успехов на вашем пути в эти трудные времена. Наши сердца с вами: вы не одиноки.

Ави Тененбаум — эксперт в области поведенческого здоровья в случае катастроф и оказания первой психологической помощи. Его опыт включает оказание помощи людям, переживающим крупномасштабные бедствия и войны, включая Вторую Ливанскую войну, ураган Харви, стрельбу в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, пожары в Хайфе в 2016 году, операцию "Литой свинец", COVID-19, поджоги на улице Сороцкин в Израиле, давку на горе Мерон в Израиле и многое другое. С ним можно связаться через сайт www.psychotraumaunit.com

Avi Tenenbaum is an expert in Disaster Behavioral Health and Psychological First Aid. His experience includes providing aid for people coping in the wake of large-scale disasters and war including the Second Lebanon War, Hurricane Harvey, The Pittsburg Tree-of-Life massacre, the Haifa 2016 Fires, Operation Cast-Lead, COVID-19, Sorotzkin Arson Fires, Meron Civil Disaster, and more. He can be reached at www.psychotraumaunit.com